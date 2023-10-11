Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Ингосстрах»: жители Москвы и Петербурга чаще всего страхуют автомобили по ОСАГО«Ингосстрах»: жители Москвы и Петербурга чаще всего страхуют автомобили по ОСАГО
Доля застрахованных «Ингосстрахом» подержанных...
«Русгидро»: более 20% электромобилей автопарка могут простаивать из-за поломок«Русгидро»: более 20% электромобилей автопарка могут простаивать из-за поломок
В «Русгидро» указали на недостаточное качество...
BMW представил второе поколение X2 и его электрический аналогBMW представил второе поколение X2 и его электрический аналог
Представлены совершенно новые BMW X2 и BMW iX2...

«Русгидро»: более 20% электромобилей автопарка могут простаивать из-за поломок

В «Русгидро» указали на недостаточное качество российских электромобилей Evolute

Российские электромобили Evolute страдают «детскими болезнями», по этой причине есть риск одновременного простоя более 20% автопарка. Об этом на круглом столе по перспективам электротранспорта в Совете Федерации сообщил генеральный директор компании «Электрозарядные станции РусГидро» Дмитрий Беляев.

Электромобили используются в сервисе каршеринга Green Crab, принадлежащем «Русгидро». Автомобили была закуплены в лизинг, и по условиям договора вносят платежи даже в период простоя. Кроме того, есть проблемы с зарядными станциями, подчеркнул Беляев.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Заряженная Гранта Спорт — тест-драйв и видео

С его мнением согласился и гендиректор «Газпромбанк лизинга» Сергей Вологодский — эта компания финансировала поставку Evolute. Он отметил, что качество автомобилей нуждается в доработке.

«Хотелось бы, чтобы производители слышали обратную связь от клиентов — крупных корпоративных заказчиков и шли навстречу», — выразил надежду гендиректор.

Автопроизводитель в свою очередь заверил, что департамент послепродажного обслуживания ежедневно оказывает техподдержку. С целью минимизации простоя в конкретный регион присутствия сервиса Green Crab выезжают инженеры для оперативного устранения неисправностей. Однако на текущем этапе ощущается нехватка ресурсов, признал представитель компании.

Evolute является второй по популярности маркой электрокаров в РФ. Согласно данным Автостата, с начала 2023 года было продано 1410 автомобилей. Совокупный рынок новых электромобилей за девять месяцев составил 8752 единицы.

Источник: Lenta.ru

Фото: Evolute

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0