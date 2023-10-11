«Русгидро»: более 20% электромобилей автопарка могут простаивать из-за поломок
Российские электромобили Evolute страдают «детскими болезнями», по этой причине есть риск одновременного простоя более 20% автопарка. Об этом на круглом столе по перспективам электротранспорта в Совете Федерации сообщил генеральный директор компании «Электрозарядные станции РусГидро» Дмитрий Беляев.
Электромобили используются в сервисе каршеринга Green Crab, принадлежащем «Русгидро». Автомобили была закуплены в лизинг, и по условиям договора вносят платежи даже в период простоя. Кроме того, есть проблемы с зарядными станциями, подчеркнул Беляев.
С его мнением согласился и гендиректор «Газпромбанк лизинга» Сергей Вологодский — эта компания финансировала поставку Evolute. Он отметил, что качество автомобилей нуждается в доработке.
«Хотелось бы, чтобы производители слышали обратную связь от клиентов — крупных корпоративных заказчиков и шли навстречу», — выразил надежду гендиректор.
Автопроизводитель в свою очередь заверил, что департамент послепродажного обслуживания ежедневно оказывает техподдержку. С целью минимизации простоя в конкретный регион присутствия сервиса Green Crab выезжают инженеры для оперативного устранения неисправностей. Однако на текущем этапе ощущается нехватка ресурсов, признал представитель компании.
Evolute является второй по популярности маркой электрокаров в РФ. Согласно данным Автостата, с начала 2023 года было продано 1410 автомобилей. Совокупный рынок новых электромобилей за девять месяцев составил 8752 единицы.
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Источник: Lenta.ru
Фото: Evolute
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