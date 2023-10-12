Электромобиль Атом – за сколько вы сможете его зарядить?

Раскрыто время полной зарядки российского электромобиля Атом

На прошедшей в Москве конференции «CarX-революция в автобизнесе» директор по продажам стартапа «Атом» Руслан Шевченко рассказал о времени зарядки одноименного автомобиля, который должен появиться в продаже во второй половине 2025 года.

Сообщается, что Шевченко указал время зарядки машины на пробег в 100 км: от 5 до 8 минут. Принимая во внимание заявленный пробег на одной зарядке (500 км), источник делает вывод, что время полной зарядки займет от 25 до 40 минут.

Напомним, в сентябре проект показал две фотографии прототипа шасси. Всего, по словам разработчиков, создано 13 таких платформ, которые будут испытываться до середины 2024 года. В конце 2024-го на заводе Москвич должны собрать первую партию электромобилей Атом.

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Источник: Автопоток

Фото: Александр Щербак/ТАСС