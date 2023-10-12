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Ждите к 2026 году: у столичных властей масштабные планы на метрополитен

Собянин: Транспортная инфраструктура будет в приоритете до 2026 года

Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил грандиозные планы по инвестиционным программам на 2024-2026 гг. В приоритете будут социальные объекты и транспортная инфраструктура.

Так, по плану к 2026 году в столице должно появиться 17 новых станций метро и одно электродепо, будет проложено 35 км линий. Появятся первые участки Троицкой и Рублево-Архангельской линий, начнется строительство Бирюлевской линии, уточнил столичный градоначальник.

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Кроме того, будет проложено и построено 265,5 км дорог, 71 искусственное сооружение и 60 пешеходных переходов.

«Закончим формирование Московского скоростного диаметра. Среди знаковых объектов: пешеходные мосты через Нагатинский затон и в районе Сити, велопешеходный мост через Яузу, участок набережной Москвы-реки в Нагатинской пойме, Карамышевская набережная», - поделился планами Сергей Собянин.

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Источник: Telegram-канал Сергея Собянина

Фото: https://t.me/mos_sobyanin

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