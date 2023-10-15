16 тонн: самые нелепые случаи с грузовиками-большегрузами (видео)

В коротком видеофильме показали всю опасность работы водителя грузовика

В Сети вспомнили трагикомичный случай, имевший место некоторое время назад в Ярославле. Под землю ушла часть дорожного полотна и колеса грузовика. Ирония в том, что инцидент произошел на ремонтируемом участке дороги, а грузовик как раз вез... новый асфальт!

Видео с места происшествия мгновенно попали в соцсети, а работа по ремонту оказалась полностью парализована. Дорожникам пришлось вызывать специальный автокран, чтобы помочь провалившемуся коллеге.

Но если ярославцам такое происшествие в буквальном смысле сделало день, то в масштабах планеты случай вполне закономерный – такова уж работа у водителей большегрузов. Она постоянно связана с высокими рисками самых разных сортов. В качестве подтверждения этому предлагаем взглянуть на свежую видеоподборку со всего мира:

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Видео: AUTO VIDEO

Фото: скриншот видео YouTube