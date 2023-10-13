Время перемен: Infiniti представила концепт своего первого электромобиля

Infiniti обнародовала в Сети тизеры премиального электромобиля Vision QE

Несмотря на то, что руководство Infiniti не стремилось интегрироваться в производство электромобилей, публикации в Сети официальных тизеров Vision QE демонстрируют, что настало время перемен и для этого японского бренда.

Тизер Infiniti Vision QE

Никакой дополнительной информации о новинке на текущем этапе нет, но судя по тизеру, это будет седан. У будущего электрического Infiniti силуэт четырехдверного купе с плавной линией крыши. Ранее дилеры после знакомства с концептом в июне описывали автомобиль, и их рассказы полностью соответствуют тому, что изображено на тизерах. Упоминая тезис компании «поразительная эволюция Q70», дилеры отметили, что Infiniti обещает стать ярким и премиальным.

Тизер Infiniti Vision QE

Совсем недавно Infiniti презентовала QX Monograph, он представляет собой анонс QX80 следующего поколения. По прогнозам, цена за эту модель ожидается в районе 70-100 тысяч долларов. Стиль всех своих дилерских центров компания тоже изменила – теперь они даже роскошнее, чем раньше. Автопроизводитель планирует выпускать Nissan и Infiniti EV в США на заводе в Кантоне в Миссисипи.

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Источник: Carsweek.ru

Фото: Infiniti