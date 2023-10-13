Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Экспериментальный шестиколесный УАЗНа УАЗе рассказали, как трехосная «буханка» стала «Медеей» в помощь спасателям
Спустя 20 лет трехосную «буханку» воплотили в...
Lexus ISЦена на Lexus IS 2024 года в новых дизайн-пакетах вырастет почти до 6 млн рублей
Премиум-бренд Lexus подготовил новые...
Huawei привез на российский рынок премиальные гибридные кроссоверы AITO M5 и M7Huawei привез на российский рынок премиальные гибридные кроссоверы AITO M5 и M7
В РФ можно купить кроссоверы AITO M5 и M7 от...

Время перемен: Infiniti представила концепт своего первого электромобиля

Infiniti обнародовала в Сети тизеры премиального электромобиля Vision QE

Несмотря на то, что руководство Infiniti не стремилось интегрироваться в производство электромобилей, публикации в Сети официальных тизеров Vision QE демонстрируют, что настало время перемен и для этого японского бренда.

Тизер Infiniti Vision QE
Тизер Infiniti Vision QE
Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Шины на зиму 2023/24 – ассортимент, цены, какие выбрать

Никакой дополнительной информации о новинке на текущем этапе нет, но судя по тизеру, это будет седан. У будущего электрического Infiniti силуэт четырехдверного купе с плавной линией крыши. Ранее дилеры после знакомства с концептом в июне описывали автомобиль, и их рассказы полностью соответствуют тому, что изображено на тизерах. Упоминая тезис компании «поразительная эволюция Q70», дилеры отметили, что Infiniti обещает стать ярким и премиальным.

Тизер Infiniti Vision QE
Тизер Infiniti Vision QE

Совсем недавно Infiniti презентовала QX Monograph, он представляет собой анонс QX80 следующего поколения. По прогнозам, цена за эту модель ожидается в районе 70-100 тысяч долларов. Стиль всех своих дилерских центров компания тоже изменила – теперь они даже роскошнее, чем раньше. Автопроизводитель планирует выпускать Nissan и Infiniti EV в США на заводе в Кантоне в Миссисипи.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Carsweek.ru

Фото: Infiniti

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Поделиться:
Оцените материал:
0