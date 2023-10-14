Внешность обманчива: дом на колесах от AEONrv вас удивит

Дом на колесах на базе Ford Transit с уютным интерьером и скучной внешностью

Ford Transit от AEONrv скрывает в себе уютное жилое пространство, способное вместить до четырех человек. Дом на колесах подходит для использования в любое время года.

AEONrv на базе Ford Transit

Благодаря модернизированной подвеске, этот полноприводный Transit легко справляется с плохими дорогами, что делает его идеальным спутником для отдыха на свежем воздухе.

Электричество поступает от 24-вольтовой системы постоянного тока с использованием аккумуляторного блока емкостью 8,2 кВт·ч. Дополнительно можно выбрать модернизированный аккумуляторный блок до 10,9 или 13,6 кВт·ч, который заряжается от генератора переменного тока фургона или солнечной батареи мощностью 700 Вт на крыше.

Интерьер AEONrv

Внутри дома на колесах AEONrv есть все необходимое для комфортного проживания. Одной из особенностей AEONrv является наличие полноценной ванной комнаты с душевой кабиной и кассетным унитазом. Кровать размера queen-size занимает заднюю часть дома на колесах, а проход спереди позволяет получить доступ из кабины Transit без необходимости выходить на улицу.

Интерьер AEONrv

Не смотря на высокую стоимость AEONrv в 219 500 долларов, уже есть желающие приобрести этот кемпер мечты.

Источник, фото: AEONrv