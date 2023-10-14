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AEONrv на базе Ford TransitВнешность обманчива: дом на колесах от AEONrv вас удивит
Дом на колесах на базе Ford Transit с уютным...

Внешность обманчива: дом на колесах от AEONrv вас удивит

Дом на колесах на базе Ford Transit с уютным интерьером и скучной внешностью

Ford Transit от AEONrv скрывает в себе уютное жилое пространство, способное вместить до четырех человек. Дом на колесах подходит для использования в любое время года.

AEONrv на базе Ford Transit
AEONrv на базе Ford Transit

Благодаря модернизированной подвеске, этот полноприводный Transit легко справляется с плохими дорогами, что делает его идеальным спутником для отдыха на свежем воздухе.

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Электричество поступает от 24-вольтовой системы постоянного тока с использованием аккумуляторного блока емкостью 8,2 кВт·ч. Дополнительно можно выбрать модернизированный аккумуляторный блок до 10,9 или 13,6 кВт·ч, который заряжается от генератора переменного тока фургона или солнечной батареи мощностью 700 Вт на крыше.

Интерьер AEONrv
Интерьер AEONrv

Внутри дома на колесах AEONrv есть все необходимое для комфортного проживания. Одной из особенностей AEONrv является наличие полноценной ванной комнаты с душевой кабиной и кассетным унитазом. Кровать размера queen-size занимает заднюю часть дома на колесах, а проход спереди позволяет получить доступ из кабины Transit без необходимости выходить на улицу.

Интерьер AEONrv
Интерьер AEONrv

Не смотря на высокую стоимость AEONrv в 219 500 долларов, уже есть желающие приобрести этот кемпер мечты.

Источник, фото: AEONrv

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Ford Transit (202)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Ford Transit  2016
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Внешний вид. Комфорт

Недостатки:

Надежность. Качество ЛКП

Комментарий:

Работал на транзите ЦМФ, возили канцелярию и тп, из плюсов, так это динамика- в потоке держишься уверенно даже груженый под завязку, удобная эргономика салона, все под рукой. Собственно плюсы на этом и заканчиваются! За 120 тысяч пробега успели поменять сцепление, турбину, рулевую рейку, хорошо еще на гарантии машина была. Цена ТО неадекватная, за замену масла, фильтров просят 17+тыс. После первой зимы полезли рыжики на крыше возле лобового, если скол не обработать сразу начинает ржаветь, антикоррозийкой и не пахнет. Работать по найму на нем супер, взять себе это постоянно вкладывать в него.

+2