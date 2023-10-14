Внешность обманчива: дом на колесах от AEONrv вас удивит
Ford Transit от AEONrv скрывает в себе уютное жилое пространство, способное вместить до четырех человек. Дом на колесах подходит для использования в любое время года.
Благодаря модернизированной подвеске, этот полноприводный Transit легко справляется с плохими дорогами, что делает его идеальным спутником для отдыха на свежем воздухе.
Электричество поступает от 24-вольтовой системы постоянного тока с использованием аккумуляторного блока емкостью 8,2 кВт·ч. Дополнительно можно выбрать модернизированный аккумуляторный блок до 10,9 или 13,6 кВт·ч, который заряжается от генератора переменного тока фургона или солнечной батареи мощностью 700 Вт на крыше.
Внутри дома на колесах AEONrv есть все необходимое для комфортного проживания. Одной из особенностей AEONrv является наличие полноценной ванной комнаты с душевой кабиной и кассетным унитазом. Кровать размера queen-size занимает заднюю часть дома на колесах, а проход спереди позволяет получить доступ из кабины Transit без необходимости выходить на улицу.
Не смотря на высокую стоимость AEONrv в 219 500 долларов, уже есть желающие приобрести этот кемпер мечты.
Источник, фото: AEONrv
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Отзывы о Ford Transit (202)
Внешний вид. Комфорт
Надежность. Качество ЛКП
Работал на транзите ЦМФ, возили канцелярию и тп, из плюсов, так это динамика- в потоке держишься уверенно даже груженый под завязку, удобная эргономика салона, все под рукой. Собственно плюсы на этом и заканчиваются! За 120 тысяч пробега успели поменять сцепление, турбину, рулевую рейку, хорошо еще на гарантии машина была. Цена ТО неадекватная, за замену масла, фильтров просят 17+тыс. После первой зимы полезли рыжики на крыше возле лобового, если скол не обработать сразу начинает ржаветь, антикоррозийкой и не пахнет. Работать по найму на нем супер, взять себе это постоянно вкладывать в него.