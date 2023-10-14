В космос без скафандра и с баром? Скоро будет возможно
Mercedes-Maybach и стартап Space Perspective объявили о запуске программы космического туризма, которая позволит пассажирам увидеть Землю практически из космоса.
Полёты будут осуществляться в герметичной капсуле, которая прикреплена к огромному воздушному шару, работающему на водороде. Шар будет подниматься со скоростью около 22,5 км/ч и достигнет высоты 30 км за 2 часа. Полёт в космос и обратно займёт около 6 часов.
Впрочем, по данным NASA, космос начинается на расстоянии 100 км от Земли, поэтому теоретически это путешествие не совсем в космос.
Внутри капсула выглядит как роскошный внедорожник с шестью креслами, похожими на шезлонги. Кресла расположены так, чтобы пассажиры могли наслаждаться видом из огромных окон. В капсуле также есть бар, растения и ванная комната.
Maybach EQS станет официальным транспортом программы Space Perspective, тем самым подчеркивая углеродно-нейтральную идеологию.
Билет на полёт стоит 125 000 долларов. Несмотря на высокую стоимость, уже более 1650 забронировали себе место для полета.
Источник: Motor1
Фото: Mercedes-Maybach
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