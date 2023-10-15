Россияне назвали самую интересную страну для экскурсий

По данным опроса, 67% туристов хотят увидеть достопримечательности России

В последнем исследовании, проведенном онлайн-сервисом OneTwoTrip, российские достопримечательности были названы самыми интересными среди туристов. Из 1876 опрошенных пользователей 67 % хотят посмотреть именно нашу страну.

Одной из причин, почему российские достопримечательности привлекают так много внимания, является их историческое и культурное значение. Россия – страна с богатым наследием, и каждая достопримечательность в ней имеет свою уникальную историю. Например, Кремль и Красная площадь в Москве, Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Петропавловская крепость и многие другие места пропитаны историей и культурой, которые привлекают туристов со всего мира.

Кроме того, разнообразие природных достопримечательностей в России является еще одной причиной ее привлекательности. От прекрасных пляжей Черного моря до величественных гор Кавказа, от бескрайних степей Сибири до красоты Байкала - Россия предлагает уникальные природные ландшафты, которые не оставят равнодушными ни одного путешественника.

Кроме России, в списке самых привлекательных стран также присутствуют Италия, Китай, Япония и многие другие.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash