Самый неожиданный тюнинг Tesla Model Y (видео)
Внедорожные возможности Tesla Model Y получили значительное развитие благодаря новому лифт-комплекту, представленному китайским стартапом Pu.Labo.
За сумму в 15 000 долларов, владельцы Tesla Model Y или Model 3 могут получить два дополнительных подрамника для передней и задней оси, обновленные верхний и нижний рычаги подвески, а также другие детали, которые значительно улучшают внедорожные характеристики автомобиля.
Особенностью этого комплекта являются регулируемые пружинные амортизаторы, специально разработанные Pu.Labo, которые позволяют настроить подъем от 63 до 127 мм. Максимальный ход колес составляет 203 мм
Первым покупателям предлагается акционная цена в размере 12 000 долларов.
Источник: InsideEVs
Фото: YouTube
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