Самый неожиданный тюнинг Tesla Model Y (видео)

Новый лифт-комплект для Tesla Model Y позволяет увеличить клиренс на 127 мм

Внедорожные возможности Tesla Model Y получили значительное развитие благодаря новому лифт-комплекту, представленному китайским стартапом Pu.Labo.

Tesla Model Y

За сумму в 15 000 долларов, владельцы Tesla Model Y или Model 3 могут получить два дополнительных подрамника для передней и задней оси, обновленные верхний и нижний рычаги подвески, а также другие детали, которые значительно улучшают внедорожные характеристики автомобиля.

Tesla Model Y

Особенностью этого комплекта являются регулируемые пружинные амортизаторы, специально разработанные Pu.Labo, которые позволяют настроить подъем от 63 до 127 мм. Максимальный ход колес составляет 203 мм

Первым покупателям предлагается акционная цена в размере 12 000 долларов.

Источник: InsideEVs

Фото: YouTube