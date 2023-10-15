Представлен электрический преемник знаменитого Passat
Основная особенность Volkswagen ID. 7 Vizzion заключается в его электрической силовой установке. Модель предлагает две версии: с приводом на 2 колеса (2WD) и полным приводом (4WD).
Заднеприводный вариант оснащен мощным электрическим двигателем мощностью 204 л. с., позволяющим достичь впечатляющего запаса хода до 700 километров. Это стало возможным благодаря тройной батарее NMC ёмкостью 77 кВт·ч, которая обеспечивает долгую и эффективную работу автомобиля.
Тем, кто предпочитает полный привод, Volkswagen предлагает полноприводную версию ID. 7 Vizzion с дополнительным двигателем мощностью 107 л. с. Запас хода этой версии составляет около 600 километров.
Кузов Volkswagen ID. 7 Vizzion имеет габариты 4956 x 1862 x 1537 мм и колесную базу 2965 мм. Продуманный дизайн седана создает элегантный облик, а выбор из двух вариантов колес (235/55 R18 и 235/50 R19) позволяет подобрать оптимальные параметры для комфортной и безопасной поездки.
Но производители не остановились только на внешнем виде и производительности. Volkswagen ID. 7 Vizzion оснащен системой Travel Assist 3.0 ADAS. Эта система включает в себя функции автоматического управления, адаптивного круиз-контроля и помощи в удержании полосы движения, что делает вождение более удобным и безопасным.
Электрический седан Volkswagen ID. 7 Vizzion будет собираться на заводе совместного предприятия FAW-Volkswagen в провинции Гуандун.
Источник: CarNewsChina.com
Фото: autohome.com.cn
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