Представлен электрический преемник знаменитого Passat

Volkswagen ID. 7 Vizzion будет доступен с задним и полным приводом

Основная особенность Volkswagen ID. 7 Vizzion заключается в его электрической силовой установке. Модель предлагает две версии: с приводом на 2 колеса (2WD) и полным приводом (4WD).

Volkswagen ID. 7 Vizzion

Заднеприводный вариант оснащен мощным электрическим двигателем мощностью 204 л. с., позволяющим достичь впечатляющего запаса хода до 700 километров. Это стало возможным благодаря тройной батарее NMC ёмкостью 77 кВт·ч, которая обеспечивает долгую и эффективную работу автомобиля.

Volkswagen ID. 7 Vizzion

Тем, кто предпочитает полный привод, Volkswagen предлагает полноприводную версию ID. 7 Vizzion с дополнительным двигателем мощностью 107 л. с. Запас хода этой версии составляет около 600 километров.

Кузов Volkswagen ID. 7 Vizzion имеет габариты 4956 x 1862 x 1537 мм и колесную базу 2965 мм. Продуманный дизайн седана создает элегантный облик, а выбор из двух вариантов колес (235/55 R18 и 235/50 R19) позволяет подобрать оптимальные параметры для комфортной и безопасной поездки.

Интерьер Volkswagen ID. 7 Vizzion

Но производители не остановились только на внешнем виде и производительности. Volkswagen ID. 7 Vizzion оснащен системой Travel Assist 3.0 ADAS. Эта система включает в себя функции автоматического управления, адаптивного круиз-контроля и помощи в удержании полосы движения, что делает вождение более удобным и безопасным.

Электрический седан Volkswagen ID. 7 Vizzion будет собираться на заводе совместного предприятия FAW-Volkswagen в провинции Гуандун.

Источник: CarNewsChina.com

Фото: autohome.com.cn