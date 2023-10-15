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Россияне назвали самые «семейные» курорты

Согласно исследованию, россияне чаще летают с детьми на Мальдивы и в Таиланд

Согласно данным исследования, проведенного «Авиасейлс», около 15% бронирований авиабилетов на Мальдивы предназначены для путешествий с детьми до 12 лет. Та же тенденция наблюдается и в отношении Таиланда, где 14% билетов приходится на детей. Эти две страны занимают первые места в списке предпочтений российских семейных туристов.

Египет также оказался популярным направлением для путешествий с детьми, доля забронированных авиабилетов составила 12%.

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Иран, Болгарию и Великобританию наоборот предпочитают посещать без детей. Доля бронирований детских билетов на эти направления составляет менее 2%.

Также стоит отметить, что каждый десятый купленный билет в Сингапур, Шри-Ланку, Турцию, ОАЭ, Кубу, Кипр и Вьетнам принадлежит детям.

Интересно, что самыми дорогими оказались билеты на Кубу, стоимостью в среднем 109 тысяч рублей, а самыми доступными странами оказались Кипр, Египет и Турция.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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