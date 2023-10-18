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Chery готовится покорить Европу новинкой Exeed Exlantix ET

Exeed Exlantix ET от Chery появится на европейском рынке в 2025 году

Бренд Exeed появится в Европе с новым электрическим среднеразмерным кроссовером Exlantix ET, который также известен как Sterra ET на китайском рынке. Exeed — это премиальный бренд, созданный Chery Group и впервые представленный в 2017 году во Франкфурте.

На данный момент марка специализируется на гибридных автомобилях с бензиновыми и электродвигателями и возможностью подключения к сети.

Exeed Exelantix ET
Exeed Exelantix ET

Недавно Exeed «отпочковал» линейку электромобилей Exlantix, и к 2026 году в ней будет уже шесть моделей, что сделает Exlantix независимым брендом.

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Облик автомобиля разработан известным дизайнером Пьером Луиджи Феррари, имеющим богатый опыт работы в Changan, SAIC и Pininfarina. Он придал Exlantix ET уникальные черты, включая большие интерактивные светодиодные элементы в переднем бампере, которые не только придают автомобилю характер, но и позволяют водителям общаться с другими участниками дорожного движения.

Для Exlantix ET предлагают четыре варианта силовых агрегатов.

Exeed Exelantix ET
Exeed Exelantix ET

Базовая комплектация кроссовера оснащена одним электродвигателем на задней оси мощностью 185 кВт (252 л.с.) и батареей LFP от FinDreams (дочерней компании BYD), автомобиль достигает максимальной скорости 190 км/ч. Второй вариант базируется на более мощном электромоторе 230 кВт (313 л.с.). Его максимальная скорость 200 км/ч, и здесь стоит аккумулятор CATL.

Exeed Exelantix ET
Exeed Exelantix ET

Третий вариант представляет собой кроссовер с двумя электродвигателями, один из которых мощностью 123 кВт, а второй – 230 кВт (в общей сложности 480 л.с.), а максимальная скорость ограничена 210 км/ч. В этой версии также используется аккумулятор M3P от CATL.

Топовая комплектация Exlantix ET имеет два электродвигателя по 183 кВт и 230 кВт соответственно, что обеспечивает впечатляющие 561 л.с. Электромоторы питаются от тройной батареи Qilin (NMC) от CATL.

Автомобиль Exlantix ET имеет следующие размеры: 4955 мм (длина), 1975 мм (ширина), 1698 мм (высота), 3000 мм (колесная база).

Exeed Exlantix ET планируют вывести на китайский рынок в 2024 году, а на зарубежных рынках он появится в 2025-м. Про цены пока ничего не говорят.

Источник, фото: carnewschina.com

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За РулемАлексеева Елена
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