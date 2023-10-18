Chery готовится покорить Европу новинкой Exeed Exlantix ET

Exeed Exlantix ET от Chery появится на европейском рынке в 2025 году

Бренд Exeed появится в Европе с новым электрическим среднеразмерным кроссовером Exlantix ET, который также известен как Sterra ET на китайском рынке. Exeed — это премиальный бренд, созданный Chery Group и впервые представленный в 2017 году во Франкфурте.

На данный момент марка специализируется на гибридных автомобилях с бензиновыми и электродвигателями и возможностью подключения к сети.

Exeed Exelantix ET

Недавно Exeed «отпочковал» линейку электромобилей Exlantix, и к 2026 году в ней будет уже шесть моделей, что сделает Exlantix независимым брендом.

Облик автомобиля разработан известным дизайнером Пьером Луиджи Феррари, имеющим богатый опыт работы в Changan, SAIC и Pininfarina. Он придал Exlantix ET уникальные черты, включая большие интерактивные светодиодные элементы в переднем бампере, которые не только придают автомобилю характер, но и позволяют водителям общаться с другими участниками дорожного движения.

Для Exlantix ET предлагают четыре варианта силовых агрегатов.

Exeed Exelantix ET

Базовая комплектация кроссовера оснащена одним электродвигателем на задней оси мощностью 185 кВт (252 л.с.) и батареей LFP от FinDreams (дочерней компании BYD), автомобиль достигает максимальной скорости 190 км/ч. Второй вариант базируется на более мощном электромоторе 230 кВт (313 л.с.). Его максимальная скорость 200 км/ч, и здесь стоит аккумулятор CATL.

Exeed Exelantix ET

Третий вариант представляет собой кроссовер с двумя электродвигателями, один из которых мощностью 123 кВт, а второй – 230 кВт (в общей сложности 480 л.с.), а максимальная скорость ограничена 210 км/ч. В этой версии также используется аккумулятор M3P от CATL.

Топовая комплектация Exlantix ET имеет два электродвигателя по 183 кВт и 230 кВт соответственно, что обеспечивает впечатляющие 561 л.с. Электромоторы питаются от тройной батареи Qilin (NMC) от CATL.

Автомобиль Exlantix ET имеет следующие размеры: 4955 мм (длина), 1975 мм (ширина), 1698 мм (высота), 3000 мм (колесная база).

Exeed Exlantix ET планируют вывести на китайский рынок в 2024 году, а на зарубежных рынках он появится в 2025-м. Про цены пока ничего не говорят.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник, фото: carnewschina.com