В России пишут программу подготовки специалистов в сфере туризма

РМАТ и Ассоциация автомототуризма разработают программы подготовки туристских кадров

Общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга и Российская международная академия туризма (РМАТ) будут совместно разрабатывать программы дополнительного образования для специалистов в сфере туризма.

Цель - внедрить в регионах России специальные программы для обучения и переобучения специалистов в сфере туризма и гостеприимства.

Комментарий специалиста

Сергей Лобарев, президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга, руководитель комитета по автотуризму Российского союза туриндустрии (РСТ):

«Первая совместная программа подготовки туристских кадров будет рассчитана на 72 часа и посвящена автомобильному туризму. В нее войдут автотуристические понятия, термины, глоссарий, теоретическая и практическая информация о развитии кемпингов, об управлении автоколоннами, кемпингами, глэмпингами, об экспертизе ОДС, о безопасности транспортной инфраструктуры и психологии. Преподавать будут ведущие автотуристы, караванеры страны и эксперты с мировым именем».

В РМАТ планируют провести День автомототуризма и караванинга, анонсировал профессор, доктор педагогических наук, первый проректор академии Владимир Питюков.

В Российская международной академии туризма уже действует программа повышения квалификации «Основы Автотуризма», которую ее сотрудники разработали совместно с членом Правления Ассоциации, известным автопутешественником Павлом Садчиковым.

Ассоциация уже сотрудничает с 7 российскими вузами, создает автотуристические маршруты и проводит конкурсы «Мой любимый национальный маршрут».

Эксперты оценивают национальные маршруты и организуют Всероссийскую олимпиаду по автотуризму. Студенты также получают практику и готовят курсовые работы. Семеро учащихся ВУЗов сейчас проходят преддипломную практику, а трое уже успешно защитили свои работы.

Ассоциация и академия планируют расширить сотрудничество с ВУЗами, внедрять совместное образовательное сопровождение, проводить обучающие программы, организовывать стажировки и помогать в трудоустройстве в Москве и других регионах.

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Источник: ОААК

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