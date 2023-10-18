Citroen: Новый хэтчбек e-C3 – первый доступный европейский электромобиль

Citroen начнет продажи хэтчбека e-C3 во втором квартале 2024 года

Французский Citroen анонсировал выход нового хэтчбека Citroen C3 на европейский рынок в 2024 году. Это уже четвертое поколение, и новая модель — лучшая в своем классе, уточнили в пресс-службе компании.

Автомобиль С3 создан на модульной платформе CMP, в длину он составляет 4000 мм, колесная база — 2540 мм. Багажник стал вместительнее, его увеличили до 310 л. Салон стал просторнее, появилось дополнительное пространство не только над головами пассажиров, но и вокруг них.

Citroen C3

Citroen C3 Citroen C3

Передняя панель представляет собой трехуровневую систему. Диагональ центрального дисплея составляет 10,5 дюйма. Теперь селектор режимов трансмиссии расположен на центральном тоннеле, а не на рулевой колонке, как у нового Peugeot 3008.

По планам компании, первой на европейский рынок выйдет электрическая версия Citroen e-C3. Мощность его двигателя составляет 113 л.с., до 100 км/ч автомобиль может разогнаться за 11 с, максимальная скорость ограничена на отметке 135 км/ч, запас хода — 320 км.

В 2025 году будет представлена более простая версия с уменьшенной батареей и дальностью хода не более 200 км. Также могут появиться две бензиновые модификации с мотором объемом 1,2 л и мощностью на 100 л.с.

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Источник: media.stellantis.com

Фото: Citroen