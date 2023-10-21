В продажу поступил новый электрокар с 8-летней гарантией, недорого

SAIC-GM представили Buick Velite 6 с гарантией 8 лет или 160 000 км пробега

Две версии Buick Velite 6 имеют схожие характеристики, но старшая модель оснащена стеклянным люком и камерой заднего вида. Габариты автомобиля составляют 467х1817х1519 мм, а колесная база равна 2660 мм. Благодаря кузову с конструкцией Buick BFI, аккумуляторная батарея надежно защищена.

Buick Velite 6

Buick Velite 6 имеет запас хода до 430 км и имеет максимальную мощность 176 л. с.

Buick Velite 6

Внутри салона Buick Velite 6 установлена 10-дюймовая панель с ЖК-дисплеем и 10-дюймовый сенсорный экран, который обеспечивает удобный интерфейс для водителя.

Одним из главных преимуществ Buick Velite 6 является гарантия на 8 лет или 160 000 км пробега.

Салон Buick Velite 6

В Китае Buick Velite 6 выставлен по розничной цене от 15 400 долларов, однако стоимость для первых 5000 покупателей снизили до еще более демократичных 13 700 долларов.

Источник, фото: CarNewsChina.com