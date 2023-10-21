Названы самые популярные страны для новогоднего отдыха

По данным экспертов, большинство россиян любят «зимовать» в теплых странах

Согласно исследованию, проведенному сервисами «ЮKassa» и «Суточно.ру», наиболее популярными направлениями для российских туристов являются Таиланд и ОАЭ.

Аналитики отмечают, что ОАЭ, Египет и Шри-Ланка являются предпочтительными направлениями для путешествий вдвоем, в то время как Таиланд и Турция часто выбираются семьями с детьми. При выборе проживания за границей большинство россиян предпочитает систему «все включено».

Как правило, россияне, направляющиеся в Юго-Восточную Азию, планируют отдых продолжительностью в 12 дней, в то время как в Турцию и ОАЭ предпочитают отправляться на семь дней, а в Египет – на девять дней.

Более половины опрошенных россиян планируют провести новогодние праздники внутри страны, посетив различные регионы России. Однако около 15 процентов респондентов желают совершить путешествие в теплые страны. Интерес к таким направлениям, как Египет, Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланка и Турция, продолжает расти.

Источник: РИА Новости

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