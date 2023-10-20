Запрет на автомобили с ДВС обанкротит автопредприятия Польши

Генпрокурор Польши требует защитить автопром от произвола ЕС

Высокая цена электрических автомобилей обернется банкротством для автопредприятий Польши, а сотни тысяч поляков лишатся работы. Об этом в своем заявлении к Конституционному суду говорит польский министр юстиции, генеральный прокурор страны Збигнев Зебро.

Его обращению в Конституционный суд предшествовал запрет на регистрацию с 2035 года в странах Евросоюза автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающих на топливе. Стопроцентное сокращение выбросов CO 2 для новых автомобилей Совет ЕС согласовал в марте текущего года.

«Это приведет к закрытию польских фирм, к массовому явлению потери работы для сотен тысяч поляков», — убежден генпрокурор Польши.

Зебро подчеркнул, что Европейский союз хочет отнять у поляков право решать, на каком автомобиле им ездить – дизельном или бензиновом. Большая часть населения Польши не сможет приобрести дорогой электрический автомобиль, убежден генпрокурор. А покупка бывшего в употреблении авто с выработанным ресурсом батареи будет нерациональна, подчеркивает Зебро.

По этой причине он обратился в Конституционный суд Польши как к последней инстанции, обязанной защищать интересы польских водителей, семей, фирм и предпринимателей, чтобы суд дал свою оценку распоряжению Европейского союза и Совета ЕС. Зебро убежден, что оно идет в разрез с польской Конституцией и нарушает ее по нескольким статьям.

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Источник: ria.ru

Фото: Youtube