За девять месяцев с начала 2023 года в Европе на 55% выросли продажи электрокаров

ACEA: авторынок Евросоюза устойчиво растет и его продажи за год выросли на 9,2%

Согласно отчету Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), продажи автомобилей в Евросоюзе в сентябре выросли на 9,2% в годовом измерении, и этот показатель демонстрирует динамику роста на протяжении последних 14 месяцев.

Согласно статистике, количество новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС (без учета Мальты), в сентябре увеличилось до 861,1 тысяч единиц, годом ранее этот показатель составлял 788,3 тысяч экземпляров.

В частности, на крупнейшем рынке Европы в ФРГ, показатели продаж почти не изменились — 224,5 тыс. Во Франции зафиксирован рост на 10,7%, до 156,3 тысяч, в Италии — продажи выросли сразу на 22,7%, до 136,2 тысяч, рост в Испании составил 2,3% — до 68,8 тысяч единиц.

Количество новых автомобилей в странах ЕС вместе с Исландией, Норвегией, Швейцарией и Великобританией в сентябре выросло на 11,1% - до 1,17 млн. В Великобритании рост составил 21%. Продажи Volkswagen (Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе выросли в сентябре на 9,6% и составили 214,9 тысяч машин, продажи Stellantis составили 165,8 машин (+11,3%), Renault Group было продано больше на 5,1% — 89,5 тысяч. Показатели южнокорейского Hyundai Group выросли на 0,1%, японской Toyota Group — на 9,5%.

Немецкий автопроизводитель автомобилей люксовых марок Bayerische Motoren Werke AG увеличил продажи в сентябре на 17,5%, Mercedes-Benz — на 15,8%. Американских электромобилей Tesla в сентябре было продано 23,8 тыс. машин — на 9,8% меньше, чем годом ранее.

Продажи электромобилей в сентябре выросли на 14,3%, до 127,1 тысяч. Их доля в общем объеме на европейском рынке составила 14,8%. За период с января по сентябрь продажи электромобилей выросли на 55,2%, составив 1,11 млн экземпляров. По совокупности девяти месяцев в ЕС было продано 7,94 млн машин (+16,9%) в годовом выражении, а в Европе в целом продажи выросли на 17% (до 9,68 млн).

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Источник: Interfax.ru

Фото: Unsplash