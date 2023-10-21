Audi радикально переработает интерьер своих моделей

В честь 40-летия Audi Sport компания поделилась планами будущего дизайна моделей

В рамках празднования компания опубликовала интервью с Марком Лихте, руководителем отдела дизайна Audi. В нем Лихте рассказал о будущих планах на Audi RS, в том числе о новом интерьере, который будет «в высшей степени уникальным».

Марк Лихте

Лихте отметил, что компания стремится к тому, чтобы «каждая модель RS в чисто эстетическом смысле подходила к любой жизненной ситуации и любому окружению».

Audi планирует использовать частично переработанные материалы в новом интерьере RS. Это поможет компании снизить воздействие на окружающую среду и сделать интерьер более экологичным.

Лихте также рассказал о планах Audi по электрификации. Он сказал, что в будущем компания будет в основном строить автомобили на двух платформах – платформе PPE (Premium Platform Electric) для электромобилей и платформе PPC (Premium Platform Combustion) для автомобилей с обычными силовыми агрегатами. Поэтому далеко не последнюю роль будет играть аэродинамика.

Источник: Carscoops

Фото: Audi