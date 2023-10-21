Вставал на дыбы на тестах: новый электрокар мощнее 1000 л. с.

Rivian планирует выпустить новую версию своих автомобилей R1T и R1S в 2024 году

В настоящее время, самые мощные электромобили, такие как Tesla Model S Plaid и Lucid Air Sapphire, обычно оснащены тремя тяговыми двигателями. Однако новая версия Rivian будет использовать сдвоенные двигатели, которые обеспечат мощность более 1000 л. с. Это значительно превосходит текущие модели R1T и R1S, которые имеют мощность 835 и 665 л. с. соответственно.

Rivian

Кроме того, новая версия Ascent будет иметь затемненные внешние акценты, придающие автомобилю более агрессивный и спортивный вид.

Интересно отметить, что Rivian ранее полагался на таких поставщиков как Bosch для производства своих электродвигателей. Однако сейчас компания стремится обеспечить больший контроль над затратами и производством, разрабатывая собственные системы.

Это позволяет им улучшать производительность и эффективность своих автомобилей, как это было продемонстрировано двухмоторным приводом Enduro, производство которого уже стартовало, и он показал отличные результаты на модели R1S.

Источник: InsideEVs

Фото: rivianforums.com