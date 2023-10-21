В случае с Tesla езда в дождь — не гарантийный случай!

Tesla перестала работать после дождя, а ремонт обошелся в 21 200 долларов

Пара из Шотландии получила счет в размере 21 200 долларов за замену аккумулятора кроссовера Tesla Model Y.

Tesla Model Y

По словам Джонни Басигалупо и Роба Хасси, неполадки с машиной случились после того, как они пошли ужинать. В этот день, в Эдинбурге, шел дождь. До ресторана пара добралась спокойно, а вот обратно уже машина не завелась.

Они ждали около 5 часов эвакуатор от службы поддержки Tesla. Как оказалось позднее, в аккумулятор попала воды, и 8-летняя гарантия не распространяется на этот случай, поэтому придется его полностью заменить.

Басигалупо не ожидал, что поломка обойдется в 17 500 фунтов стерлингов (21 200 долларов). Также он добавил, что жалеет о покупке и если бы знал заранее, что Tesla не совместима с плохой погодой, то никогда бы ее не купил.

Источник: Carscoops

Фото: Unsplash