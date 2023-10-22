Найден еще один способ превратить пикап в автодом

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GoFastCampers представили палатку с кроватью специально для Toyota Tacoma 2024

Новая Tacoma уже вызвала большой интерес среди автолюбителей, благодаря своему редизайну, обновленным силовым агрегатам и передовым технологиям. А когда автомобиль поступит в продажу, владельцы смогут заказать установку кемпера от GoFastCampers.

Кемпер от GoFastCampers
Кемпер от GoFastCampers

Кемперы GoFastCampers изготавливаются по индивидуальному заказу, чтобы идеально соответствовать размеру кровати автомобиля. Они добавляют всего 165 мм к общей высоте Tacoma, что делает их компактными и удобными в использовании. Крыша кемпера выполнена из белого водостойкого сотового композита, а боковые панели палатки обеспечивают лучший воздушный поток и комфорт внутри.

Кемпер от GoFastCampers
Кемпер от GoFastCampers

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Одна из особенностей этого кемпера - дополнительные рейлинги на крыше, которые позволяют увеличить грузоподъемность пикапа до 250 кг.

В комплект кемпера входит матрас толщиной 75 мм и размерами 2280 на 1015 мм, что обеспечивает комфортный сон во время путешествия.

Цена кемпера составляет 7700 долларов.

Источник: Motor1

Фото: GoFastCampers

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За РулемЛежнин Роман
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