Найден еще один способ превратить пикап в автодом
Новая Tacoma уже вызвала большой интерес среди автолюбителей, благодаря своему редизайну, обновленным силовым агрегатам и передовым технологиям. А когда автомобиль поступит в продажу, владельцы смогут заказать установку кемпера от GoFastCampers.
Кемперы GoFastCampers изготавливаются по индивидуальному заказу, чтобы идеально соответствовать размеру кровати автомобиля. Они добавляют всего 165 мм к общей высоте Tacoma, что делает их компактными и удобными в использовании. Крыша кемпера выполнена из белого водостойкого сотового композита, а боковые панели палатки обеспечивают лучший воздушный поток и комфорт внутри.
Одна из особенностей этого кемпера - дополнительные рейлинги на крыше, которые позволяют увеличить грузоподъемность пикапа до 250 кг.
В комплект кемпера входит матрас толщиной 75 мм и размерами 2280 на 1015 мм, что обеспечивает комфортный сон во время путешествия.
Цена кемпера составляет 7700 долларов.
Источник: Motor1
Фото: GoFastCampers
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