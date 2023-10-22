Подешевеют ли туры по России зимой?

По данным АТОР, ожидать снижения стоимости путевок не стоит, она станет еще выше

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе выразила свою точку зрения относительно снижения цен на туры по России. Она отметила, что ожидать снижения цен не стоит, и на самом деле, ожидается рост стоимости путевок.

Ломидзе также отметила, что рост цен наблюдается не только внутри страны, но и в зарубежных направлениях. Она упомянула, что курс валюты и себестоимость в некоторых странах, включая Турцию, влияют на рост стоимости туров. Ранее Турция считалась самым доступным направлением, однако, в последнее время ситуация изменилась.

Эксперты сходятся во мнении, что стоимость туров по России в предстоящий зимний сезон и летом 2024 года скорее всего не снизится, а наоборот, будет расти. Это связано с объективными факторами, такими как инфляция и изменения на мировых рынках.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash