Когда выгоднее планировать зимний отпуск: советы экспертов

По данным «Авиасейлс», планировать зимний отпуск необходимо за два-четыре месяца

Сервис взял за основу анализ более 700 миллионов поисков авиабилетов за последний год и выявил, что именно сейчас, в октябре, самые выгодные дни для покупки билета на зимний отдых. В этот период цены на авиабилеты обычно ниже, чем в последний момент.

Помимо времени бронирования, на стоимость авиабилетов влияют и день недели вылета и возвращения. Билет на рейс, вылетающий в будний день, обычно стоит дешевле, чем на рейс, вылетающий в выходные. Ночные билеты также стоят дешевле.

Также сервис по покупке билетов делится советом проверять цены на соседние даты. Иногда разница в цене на билеты на соседние даты может составлять несколько тысяч рублей. По дальним направлениям бронировать билет необходимо заранее.

Планируя зимний отпуск, важно заранее продумать все детали, в том числе и время бронирования авиабилетов.

Источник: РИА Новости

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