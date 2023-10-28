Вот почему электромобили до сих пор почти не применяют в такси
Доля электромобилей на рынке новых легковушек в России превысила 1%, тогда как еще недавно недотягивала и до полупроцента. По некоторым прогнозам, уже к 2030 году «электрички» составят 15% рынка новых авто РФ. Так что же, грядет электрический бум?
В некоторых сферах его продолжает сдерживать ряд факторов, считают эксперты. В новом исследовании говорится, что применение электромобилей в такси пока мало возможно, при всей заинтересованности бизнеса в таких машинах.
Главным среди подобных препятствий (можно было выбрать несколько вариантов) руководители автопарков назвали недостаточно развитую сеть зарядных станций – такой вариант указали 43% опрошенных.
Высокая стоимость машин, проблемы с их обслуживанием, страх зимней эксплуатации и недостаточный запас хода к настоящему моменту представляются далеко не столь пугающими моментами, как разряженная инфраструктура.
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Источник: Автостат
Фото: Unsplash, Автостат
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