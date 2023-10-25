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Седан GAC Aion S Max впечатляет запасом хода

Электрический седан GAC Aion S Max поступит в продажу 26 октября

Электрический компактный седан Aion S Max, как ожидается, поступит в продажу 26 октября в Китае по стартовой цене менее 150 000 юаней (1,9 млн рублей).

Габариты GAC Aion S Max: 4863 х 1890 х 1515 мм при колесной базе 2760 мм.

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В автомобиле двигатель мощностью 180 кВт и тройная литиевая батарея, обеспечивающая запас хода на электротяге в 510 км или 610 км в зависимости от версии.

Кроме того, автомобиль будет оснащен дополнительными лидарами и камерами. Aion S Max будет иметь расширенные функции помощи при вождении.

GAC Aion S Max
GAC Aion S Max

Конкретные параметры интерьера пока не разглашаются. Судя по всему, там будет большой плавающий центральный экран управления, ЖК-панель приборов и трехспицевое рулевое колесо с плоской нижней частью.

GAC Aion S Max
GAC Aion S Max

Для справки, нынешний Aion S оснащен 14,6-дюймовым центральным экраном управления и 10,25-дюймовой приборной панелью.

Источник, фото: carnewschina.com

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За РулемАлексеева Елена
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