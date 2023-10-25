Создатели электрического минивэна X9 вдохновились дизайном космического шаттла

В Китае презентовали флагманский Xpeng X9 MPV

Компания Xpeng в ходе выставки Tech Day 24 октября представила электрический 7-местный минивэн MPV X9. Представители компании рассказали, что электромобиль создан на платформе SEPA2.0, и у него потрясающий футуристический дизайн и прекрасная маневренность.

Xpeng X9 MPV

Xpeng X9 MPV – первый автомобиль, оснащенный программным обеспечением Xpeng XOS Tianji cabin. Презентация EV состоится на автосалоне в Гуанчжоу 1 ноября.

В длину автомобиль достигает почти 5,3 метра, его габариты: 5293 х 1988 х 1785 мм соответственно, а колесная база — 3160 мм. У него шесть-семь сидений в три ряда. Минивэн будет поставляться в двух вариантах и трех комплектациях.

Стандартную версию оснастят одним электромотором мощностью 320 л.с., а версию подороже – вторым электромотором на 184 л.с. (суммарная мощность составит 496 л.с.). Версию флагманской комплектации оснастят никель-марганец-кобальтовым аккумулятором, а остальные характеристики пока не раскрывают.

Xpeng X9 MPV

По словам основателя и генерального директора Xpeng Хэ Сяопэна, он уверен в высоком спросе на автомобиль. Компания будет интегрироваться в европейские рынки на фоне глобального перехода от традиционных автомобилей к электромобилям.

В компании анонсировали появление в 2024 году функции Urban NGP, аналогичной Tesla FSD – пилота с навигационным управлением. Также в планах дистанцироваться от HD-карт и радаров, чтобы стать менее зависимыми от них. Xpeng X9 позиционируется как конкурент автомобилям Zeekr 009, Denza D9, Hycan V09 и готовящемуся к выпуску Li Mega.

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Источник, фото: Carnewschina.com