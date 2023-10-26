Друг, подруга или кот: автомобилисты определили лучшую компанию для поездки

«За рулем»: всего 3% россиян любят ездить на машине с друзьями

Большое путешествие веселой компанией друзей? Увлекательная автопрогулка с папой и мамой? Поездка на дачу в обществе бабушки и дедушки? Или, наконец, романтический вояж в субботний супермаркет? Разобраться с вопросом идеальной компании для поездки на машине мы попросили подписчиков «За рулем» в Viber. И они действительно разобрались.

Общество собаки или кошки в поездке предпочитает всего чуть более 1% наших подписчиков. Ненамного больше охотников кататься с родителями, бабушкой и дедушкой. А свойская компания для большинства выглядит здорово только в фильмах – делить с друзьями салон авто готовы лишь 3% автомобилистов. И только 6% любят ездить с детьми.

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А большинство водителей распределилось по двум крупным группам. Первая – это те, кто любит ездить со своей подругой/женой или со своим молодым человеком/мужем; таковых набралось 37%. Но еще больше (51%) тех, кто больше любой компании в поездке ценит одиночество.

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Фото: Depositphotos, «За рулем»