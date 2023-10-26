#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volvo EM90Электрокар EM90 стал воплощением технологического прогресса Volvo за 70 лет
Volvo запустила рекламную кампанию с тизерами...
Честь самурая: технический директор Toyota признал провал водородного седана MiraiЧесть самурая: технический директор Toyota признал провал водородного седана Mirai
Хироки Накадзима: Toyota начнет разработки...
В Египте все спокойно? Стоит ли сейчас россиянам ехать отдыхать в эту странуВ Египте все спокойно? Стоит ли сейчас россиянам ехать отдыхать в эту страну
Посол Египта в РФ: египетские курорты безопасны...

Друг, подруга или кот: автомобилисты определили лучшую компанию для поездки

«За рулем»: всего 3% россиян любят ездить на машине с друзьями

Большое путешествие веселой компанией друзей? Увлекательная автопрогулка с папой и мамой? Поездка на дачу в обществе бабушки и дедушки? Или, наконец, романтический вояж в субботний супермаркет? Разобраться с вопросом идеальной компании для поездки на машине мы попросили подписчиков «За рулем» в Viber. И они действительно разобрались.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Общество собаки или кошки в поездке предпочитает всего чуть более 1% наших подписчиков. Ненамного больше охотников кататься с родителями, бабушкой и дедушкой. А свойская компания для большинства выглядит здорово только в фильмах – делить с друзьями салон авто готовы лишь 3% автомобилистов. И только 6% любят ездить с детьми.

«За рулем» в Viber – подписаться!

А большинство водителей распределилось по двум крупным группам. Первая – это те, кто любит ездить со своей подругой/женой или со своим молодым человеком/мужем; таковых набралось 37%. Но еще больше (51%) тех, кто больше любой компании в поездке ценит одиночество.

Фото: Depositphotos, «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 59
Поделиться:
Оцените материал:
0