Lexus создал концепт будущего флагмана класса люкс с нулевым уровнем выбросов
Бренд Lexus представил на выставке Japan Mobility Show 2023 концепт-кар электромобиля нового поколения Battery Electric Vehicle (BEV) LF-ZC под слоганом «Раздвигая границы электрифицированного опыта». Выпуск серийной машины запланирован на 2026 год.
Этот концепт ознаменовал совершенно новый подход к созданию электрокаров с нулевым уровнем выбросом.
Концепт LF-ZC обладает просторным салоном, дизайн которого сочетает в себе функциональность и эстетику. У автомобиля полный привод и управление без механической связи руля с колесами.
Аббревиатура LF-ZC означает Lexus Future Zero-Emission Catalyst, этот автомобиль создан на принципиально новой архитектуре, модульная конструкция которого будет производиться посредством гигакастинга (Gigacasting). Кузов поделен на три части: переднюю, центральную и заднюю.
Благодаря технологии гигакастинга, внедряемой и на Tesla в том числе, передняя и задняя части LF-ZC будут структурно независимыми, это будет способствовать более быстрой интеграции новых и улучшенных батарей.
Автомобиль оснастят аккумуляторами призматической структуры, они увеличат запас хода и снизят массу. Представители Lexus заявляют, что LF-ZC сможет достичь примерно вдвое большего запаса хода, чем у современных электромобилей с аккумуляторной батареей. Габариты автомобиля: 4750 х 1880 х 390 мм при колесной базе 2890 мм. Lexus нацелена на коэффициент лобового сопротивления менее 0,2.
Руль выполнен в форме штурвала, в салоне слева цифровая панель с кнопкой управления трансмиссией. Экран справа от руля поможет водителю управлять музыкой и климат-контролем. Перед пассажиром расположен большой сенсорный дисплей с развлекательными функциями.
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Источник: Ixbt.com
Фото: Lexus
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