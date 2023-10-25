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Lexus создал концепт будущего флагмана класса люкс с нулевым уровнем выбросов

Lexus представил на выставке в Японии инновационный электроседан LF-ZC

Бренд Lexus представил на выставке Japan Mobility Show 2023 концепт-кар электромобиля нового поколения Battery Electric Vehicle (BEV) LF-ZC под слоганом «Раздвигая границы электрифицированного опыта». Выпуск серийной машины запланирован на 2026 год.

Этот концепт ознаменовал совершенно новый подход к созданию электрокаров с нулевым уровнем выбросом.

Концепт LF-ZC обладает просторным салоном, дизайн которого сочетает в себе функциональность и эстетику. У автомобиля полный привод и управление без механической связи руля с колесами.

Lexus LF-ZC
Lexus LF-ZC
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Аббревиатура LF-ZC означает Lexus Future Zero-Emission Catalyst, этот автомобиль создан на принципиально новой архитектуре, модульная конструкция которого будет производиться посредством гигакастинга (Gigacasting). Кузов поделен на три части: переднюю, центральную и заднюю.

Благодаря технологии гигакастинга, внедряемой и на Tesla в том числе, передняя и задняя части LF-ZC будут структурно независимыми, это будет способствовать более быстрой интеграции новых и улучшенных батарей.

Lexus LF-ZC
Lexus LF-ZC

Автомобиль оснастят аккумуляторами призматической структуры, они увеличат запас хода и снизят массу. Представители Lexus заявляют, что LF-ZC сможет достичь примерно вдвое большего запаса хода, чем у современных электромобилей с аккумуляторной батареей. Габариты автомобиля: 4750 х 1880 х 390 мм при колесной базе 2890 мм. Lexus нацелена на коэффициент лобового сопротивления менее 0,2.

Руль выполнен в форме штурвала, в салоне слева цифровая панель с кнопкой управления трансмиссией. Экран справа от руля поможет водителю управлять музыкой и климат-контролем. Перед пассажиром расположен большой сенсорный дисплей с развлекательными функциями.

Источник: Ixbt.com

Фото: Lexus

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За РулемСветлана Тарасенко
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