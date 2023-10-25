В Липецке начнут производить минивэны i-Van грузоподъемностью 800 кг

В России наладят выпуск электрокара i-Jet и электрического минивэна i-Van

Автопроизводитель «Моторинвест» из Липецка намерен запустить производство по выпуску спортивного электромобиля i-Jet и электрического минивэна i-Van в ноябре 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Evolute i-Van

«Производство новой модели i-Jet планируется начать в ноябре, также как i-Van», — уточнили представители пресс-службы.

Электромобиль i-Jet представляет из себя кроссовер класса D, он может за 3,7-4 секунды разогнаться до скорости 100 км/ч. Семиместный минивэн i-Van имеет грузоподъемность до 800 кг, а запаса его хода хватит на 400 км.

Evolute i-Jet

Серийное производство электромобилей под брендом Evolute началось в конце сентября прошлого года. Первой моделью, сошедшей с конвейера «Моторинвеста», стал седан Evolute i-Pro. Производственный цикл включает в себя сварку, окраску и сборку. Речь идет о CKD — мелкоузлоойя сборке. В настоящее время «Моторинвест» выпускает электромобили i-Pro, i-Joy и i-Sky.

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Источник: Tass.ru

Фото: Evolute