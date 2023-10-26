Китайский бренд поручил «самому опытному водителю в мире» улучшить Zeekr

Победитель Формулы-1 автогонщик Райкконен назначен главным консультантом Zeekr

Победитель Формулы-1 2007 года финский автогонщик Кими Райкконен стал главным консультантом китайского бренда электромобилей Zeekr. О достигнутой договоренности с пилотом сообщили представители компании.

В зону ответственности Райкконена входит производительность новых машин. В Zeekr подчеркнули, что на Райкконена возложена архиважная задача — сделать флагманскую модель Zeekr 001FR в разы быстрее и мощнее.

Кими Райкконен

Брендом Zeekr, выпускающем электромобили, владеет китайский автопроизводитель Geely, осенью этого года электрокары появились на рынке Европы.

В рекламном ролике Zeekr, который в настоящее время показывают в КНР, Райкконена позиционируют как «самого опытного водителя в мире». На счету знаменитого пилота — Гран-при Международного чемпионата мира Формула-1 в составе Ferrari в 2007 году. На протяжении довольно длительного времени 44-летний спортсмен считался одним из самых высокопрофессиональных гонщиков.

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Источник: Ixbt.com

Фото: Zeekr