Главные автоновинки Токийского автосалона — некоторые из них ждем в РФ

Бренд Subaru привез на Токийский автосалон концепт летающего автомобиля Air Mobility

На Токийском автосалоне презентовали новую Toyota Land Cruiser и прообраз будущего Nissan GT-R. Главными автоновинками года стали Honda Prelude, Subaru, Mazda и ответ Tesla от Lexus. Автосалон Japan Mobility Show открылся 25 октября, его работа продлится до 5 ноября 2023 года.

Автомобильный рынок очень изменился за те четыре года, пока не проводился автосалон в Токио. Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем, обогнав Toyota Corolla, а Япония уступила свое доминирующее положение Китаю — он стал мировым лидером по экспорту машин.

Honda Prelude

Из многочисленных концептов Toyota внимание может привлечь Land Cruiser Se — первый в истории автомобиль с несущим кузовом. Этот факт переводит его из разряда внедорожников в кроссоверы, и теперь он стал электромобилем.

Премиальные бренды Lexus и Infiniti и Tesla презентовали свои новинки: Infiniti показал первую электрическую модель в виде спортивного седана. Причем мощность мотора в 400 л.с. превосходит все существующие аналоги.

Toyota Land Cruiser Se Infiniti Vision GE

Lexus показал два концепта — LF-ZL и LF-ZC, последний уже в 2026 году поступит в продажу, по прогнозам. Известно, что в LF-ZC не заявлены твердотельные аккумуляторы, работу над которыми Toyota ведет уже давно, по-видимому, эта прорывная технология не будет готова и к 2026 году.

Японские марки Nissan, Mazda и Honda продемонстрировали концепты спорткаров будущего. И самым мощным является Nissan Hyper Force. Судя по всему, силовая установка у него будет электрической, мощностью 1360 л.с., и полный привод. Остальные характеристики пока неизвестны.

Новинка от марки Mazda называется Iconic SP, в нем сразу два роторных двигателя. Они генерируют электроэнергию, которая подается на электропривод, вращающий колеса.

Mazda Iconic SP Nissan Hyper Force

Honda показала новое купе со старым названием Prelude, у автомобиля пока не до конца готов салон, по этой причине все стекла затонированы. В остальном Prelude выглядит уже готовым к серийному выпуску. Передней частью он напоминает Honda Civic, в компании подтвердили, что силовая установка будет электрифицированной, скорее всего — гибрид.

Марка Subaru представила концепт Sport Mobility — это смесь спорткара с кроссовером. Второй концепт в буквальном смысле парил над стендом, это летающий аппарат Air Mobility с одноместным кузовом и шестью пропеллерами по сторонам. Таким образом в Subaru напомнили об авиационном подразделении головного концерна Fudji Heavy Industries. Производитель обещает сделать Air Mobility летающим.

Subaru Sport Mobility Subaru Air Mobility

Марка Mitsubishi прославилась своей культовой моделью Delica — это полноприводный микроавтобус повышенной проходимости. Жители Дальнего Востока прозвали праворульную версию «буханкой» по аналогии с моделью Ульяновского автозавода.

Mitsubishi D:X

В Токио Mitsubishi показала концепт D:X, он компактнее Delica, у него такой же однообъемный кузов и повышенная проходимость. В машине три ряда сидений и шесть посадочных мест. Про D:X известно, что у него гибридный полный привод. Такую установку Mitsubishi использует в Outlander, где объединены два электромотора и бензиновый двигатель объемом 2,4 л.

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Источник: Autonews.ru

Фото: EPA, фирмы-производители