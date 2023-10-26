Названы марки электромобилей, наиболее востребованных на авторынке России

Эксперты рассказали, как насытить рынок электрокаров в России

Рынок электромобилей и гибридов в России в 2023 году может достичь 20 тысяч экземпляров. Такое мнение выразили в российском представительстве Great Wall. Дилеры подчеркивают, что на текущий момент спрос на электрокары и гибриды по ряду моделей превышает предложение. На этом фоне рассматривается расширение официальных поставок, что позволит ускорить рост продаж на рынке электрокаров и «обелит» его.

В Haval прогнозируют, что продажи электромобилей и гибридов в РФ в 2023 году составят порядка 2 тысяч машин, совокупный рынок легковых автомобилей достигнет 1,1 млн единиц.

«В 2024 году эта цифра может более чем удвоиться», — констатировал исполнительный директор компании Haval Андрей Акифьев в ходе пресс-конференции Great Wall Motors.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что насыщение сегмента электромобилей официальными участниками рынка упорядочит его и решит проблемы с сервисом. В «Автодоме» подчеркнули, что на рост продаж электрокаров позитивно влияют процессы по модернизации городской инфраструктуры. Не стоит забывать и о господдержке, речь идет о льготной ставке транспортного налога, а также бесплатном проезде по платным трассам.

К 2030 году число зарядок для электрокаров вырастет до 72 тыс. штук, инфраструктура скоро перестанет быть сдерживающим фактором при выборе автомобиля. Количество электрокаров на рынке выросло на фоне поставок по параллельному импорту, и китайские компании могут занять доминирующие позиции.

Chery намерена вывести свои электромобили на рынок РФ в 2024 году, «Моторинвест» выпускает китайские модели под собственным брендом Evolute. Обе марки лидируют на рынке по продажам. В рейтинг популярных моделей в сентябре вошли Volkswagen iD.4, Tesla Model Y и китайский Zeekr. Согласно данным «Автостата», в период с января по сентябрь в РФ было продано 8,75 тыс. новых электромобилей, причем только в сентябре этот показатель составил 1,75 тыс. штук.

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Источник: Kommersant.ru

Фото: Unsplash