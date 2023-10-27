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Журналисты ТАСС теперь будут выезжать на задания на электромобилях Москвич 3е

ТАСС получил в подарок от правительства Москвы 10 электромобилей Москвич 3е

Правительство Москвы передало 10 электромобилей Москвич 3е информационному агентству ТАСС. Журналисты и другие сотрудники агентства будут ездить на них на редакционные задания.

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов подчеркнул, что агентство всегда использовало самые передовые технологии в подготовке и распространении новостей.

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«Я сердечно благодарю лично мэра Москвы Сергея Собянина, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и автозавод "Москвич" за внимание к работе агентства и заботу о журналиста», — подчеркнул гендиректор.

Для удобства обслуживания электромобилей департамент транспорта столицы установил на парковке агентства станцию для подзарядки электрокаров. Москвич 3е оснащен электродвигателем мощностью 193 л.с. Запаса хода хватит на 410 км. В салоне есть цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 10,25 мм и мультимедийная система с сенсорным экраном такого же размера.

Кроме того, можно будет подключиться к смартфонам по протоколам Apple CarPlay/Android Auto, у машины панорамная крыша и электрорегулировка водительского сиденья в четырех направлениях.

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Источник: Tass.ru

Фото: https://t.me/DtRoad

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За РулемСветлана Тарасенко
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