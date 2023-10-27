Электромобили с двухместным дроном и летающая машина-трансформер — чем удивил Xpeng

Китайский стартап Xpeng представил двуногого робота и летающий электромобиль

На выставке в Гуанчжоу китайский стартап Xpeng продемонстрировал вместе с семиместным электроминивэномм X9 еще два электромобиля — один с двухместным дроном в багажнике, а второй – трансформирующийся в вертолет.

Но главной новинкой все-таки стал семиместный минивэн X9. Для маневренности в условиях мегаполиса автомобиль оснастили задними подруливающими колесами. Благодаря системе XNGP минивэн может брать управление на себя. На текущий момент она доступна в пяти городах Китая, а к концу года охватит 50 городов страны.

Xpeng X9

Опция Valet Driver может запоминать маршруты владельца авто и выстраивать впоследствии этот путь автономно. Новая операционная система XOS Tianji облегчает работу водителя.

Представленная Xpeng модель двуногого робота РХ5 способна поднимать каждой рукой до трех килограммов. В ходе презентации PX5 продемонстрировал выполнение задач различной сложности.

Xpeng X9

Авиационное отделение Xpeng представило летающий автомобиль AeroHT, и не один, а целых два. Первый — это модернизированная прошлогодняя модель — пассажирский электромобиль со всем необходимым для полета оборудованием, спрятанным в крыше.

Вторая модель Cybertruck — это полноприводной шестиколесник, в его багажнике можно вместить полноценный летательный аппарат вертикального взлета и посадки (VTOL). Причем заряжать автомобиль можно непосредственно во время полета благодаря гибридной системе. Этот электромобиль рассчитан на двоих и отвечает всем требованиям безопасности, заверили представители стартапа.

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Источник: Hightech.plus

Фото: Xpeng