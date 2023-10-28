Названы главные требования туристов к отелям
Согласно данным OneTwoTrip, самыми популярными фильтрами при бронировании отелей являются наличие бассейна, бесплатного Wi-Fi и близость к пляжу.
В России лидером по популярности среди туристов на ноябрьские праздники является Москва. В столице 14% путешественников ищут отели с бассейном. В Санкт-Петербурге, который выбирают 12% туристов, также популярны гостиницы и апартаменты с бассейном и спа-зоной.
В Сочи, который привлекает 8% туристов, даже в межсезонье популярностью пользуются отели с бассейном и близостью к пляжу.
В Казани, которую планируют посетить 5% путешественников, популярны апартаменты с парковкой. В Екатеринбург и Нижний Новгород, которые выбирают по 4% пользователей, туристам важно наличие в отеле бассейна и бесплатного Wi-Fi.
Среди зарубежных городов лидером по бронированию является Стамбул. Десять процентов путешественников, которые планируют поездку в этот город, выбирают отели с бесплатным Wi-Fi. В Дубае путешественники выбирают отели вблизи к пляжу.
Источник: РИА Новости
Фото: Unsplash
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