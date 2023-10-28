За провоз каких продуктов вас накажут в Таиланде?

Эксперты напомнили о запрете на ввоз определенных продуктов в Таиланд

Несмотря на действие запрета с 2015 года, многие туристы все еще нарушают эти правила, что может привести к серьезным последствиям.

Одним из наиболее распространенных нарушений является ввоз мясных изделий. Кинологическая служба пограничного контроля регулярно отчитывается о случаях контрабанды мясной продукции. Недавно служебные собаки обнаружили батоны сыровяленой и варено-копченой колбасы в чемодане пассажира, прилетевшего из Москвы. А турист из Филиппин привез с собой 31 килограмм свиных сосисок. Все эти продукты были изъяты.

На сайте таможенной службы Таиланда указано, что для импорта любых продуктов необходимо получить предварительное разрешение. Однако на практике многие туристы проносят запрещенку, так как проверки проводятся выборочно из-за большого количества рейсов, и инспекторов не хватает на всех.

Также запрещено ввозить кальяны и электронные сигареты, продукцию порнографического характера, наркотические и психотропные вещества, нелицензированные видеоматериалы, оружие и боеприпасы, а также перцовые баллончики. Туристы могут взять с собой не более 200 сигарет на человека и не более одного литра алкоголя.

Если вы планируете взять с собой дрон, то это возможно, но при условии его регистрации в Национальном телекоммуникационном комитете (NBTC) или в Управлении гражданской авиации (СААТ).

Источник: Ассоциация туроператоров

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