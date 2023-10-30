«Тавриду» свяжут с «Таврикой»: в России появится еще одна федеральная трасса
Вокруг Азовского моря появится новая трасса. Она уже получила название – «Таврика». Дорога федерального значения свяжет Симферополь, Херсонскую, Запорожскую области, ДНР и Ростов-на-Дону.
Говорить о сроках запуска автобана для автомобилистов пока рано – сейчас лишь прорабатываются эскизные параметры. Но уже известно, что в состав дороги войдет часть существующей трассы от Симферополя до Джанкоя. А со стороны крымской столицы автобан соединят с «Тавридой».
Как заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, подготовка передачи крымского участка в федеральную собственность уже ведется.
«В этом и в следующем году будем поддерживать ее в существующем рабочем состоянии, но в перспективе она сменит статус», — рассказал он.
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Источник: РГ
Фото: Андрей Рубцов/ТАСС
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