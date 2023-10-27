Электрокар EM90 стал воплощением технологического прогресса Volvo за 70 лет
Компания Volvo запустила рекламную кампанию, в которой сравнила новый электрический EM90 и его предшественника Duett, который выпускался 70 лет назад. Таким образом производитель наглядно продемонстрировал историю развития и эволюцию универсалов.
Несмотря на внешнее сходство, каждый представитель определенной эпохи все-таки демонстрирует абсолютно разный уровень с точки зрения технологического прогресса. Например, легендарный Duett 1953 года выпуска олицетворял первую модель в линейке универсалов в истории Volvo.
Его позиционировали как универсальный автомобиль, воплощающий в себе рабочий функционал и семейные качества. Благодаря тому, что удачная концепция Duett позволила выпускать и пассажирский универсал, и развозной фургон, автомобиль разошелся тиражом более 100 000 экземпляров. Так было положено начало целому семейству универсалов шведской марки.
EM90 отражает новое поколение минивэнов, это полностью электрический автомобиль с двумя моторами мощностью 544 л.с. Модель создана на базе китайского Zeekr 009. По прогнозам, его тяговая батарея обеспечит запас хода до 820 км по циклу CLTC. EM90 воплотил в себе весь технологический прогресс за 70 лет — от простого универсала с ДВС до высокотехнологичного электромобиля.
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Источник: Cenyavto.com
Фото: Volvo
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