Электрокар EM90 стал воплощением технологического прогресса Volvo за 70 лет

Volvo запустила рекламную кампанию с тизерами нового EM90 и 70-летнего Duett

Компания Volvo запустила рекламную кампанию, в которой сравнила новый электрический EM90 и его предшественника Duett, который выпускался 70 лет назад. Таким образом производитель наглядно продемонстрировал историю развития и эволюцию универсалов.

Volvo EM90

Несмотря на внешнее сходство, каждый представитель определенной эпохи все-таки демонстрирует абсолютно разный уровень с точки зрения технологического прогресса. Например, легендарный Duett 1953 года выпуска олицетворял первую модель в линейке универсалов в истории Volvo.

Его позиционировали как универсальный автомобиль, воплощающий в себе рабочий функционал и семейные качества. Благодаря тому, что удачная концепция Duett позволила выпускать и пассажирский универсал, и развозной фургон, автомобиль разошелся тиражом более 100 000 экземпляров. Так было положено начало целому семейству универсалов шведской марки.

Volvo EM90 Volvo EM90

EM90 отражает новое поколение минивэнов, это полностью электрический автомобиль с двумя моторами мощностью 544 л.с. Модель создана на базе китайского Zeekr 009. По прогнозам, его тяговая батарея обеспечит запас хода до 820 км по циклу CLTC. EM90 воплотил в себе весь технологический прогресс за 70 лет — от простого универсала с ДВС до высокотехнологичного электромобиля.

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Источник: Cenyavto.com

Фото: Volvo