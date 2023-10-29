Lexus внедряет все больше новых технологий в производство
Главной особенностью Lexus LF-ZC является его модульная конструкция, производимая посредством гигакастинга. Это технология уже использовалась у Tesla.
Она позволяет разделить кузов автомобиля на три части - переднюю, центральную и заднюю, что обеспечивает структурную независимость передней и задней частей. Это позволяет быстро внедрить новые и улучшенные батареи. Благодаря этому также увеличивается запас хода.
Lexus также обещает, что LF-ZC будет иметь вдвое больший запас хода, чем современные электромобили с аккумуляторной батареей.
Важным аспектом нового электромобиля Lexus является его технологическое оснащение. Он будет оснащен фирменной системой полного привода Direct4 и системой дистанционного управления, аналогичной Lexus RZ.
Внутри LF-ZC находится рулевое колесо в форме штурвала, цифровая панель управления трансмиссией и большой сенсорный дисплей с развлекательными функциями.
Источник: Carscoops
Фото: Lexus
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