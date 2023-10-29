Lexus внедряет все больше новых технологий в производство

На Japan Mobility Show в Токио Lexus представил новый технологичный электрокар

Главной особенностью Lexus LF-ZC является его модульная конструкция, производимая посредством гигакастинга. Это технология уже использовалась у Tesla.

Lexus LF-ZC

Она позволяет разделить кузов автомобиля на три части - переднюю, центральную и заднюю, что обеспечивает структурную независимость передней и задней частей. Это позволяет быстро внедрить новые и улучшенные батареи. Благодаря этому также увеличивается запас хода.

Lexus LF-ZC

Lexus также обещает, что LF-ZC будет иметь вдвое больший запас хода, чем современные электромобили с аккумуляторной батареей.

Важным аспектом нового электромобиля Lexus является его технологическое оснащение. Он будет оснащен фирменной системой полного привода Direct4 и системой дистанционного управления, аналогичной Lexus RZ.

Интерьер Lexus LF-ZC

Внутри LF-ZC находится рулевое колесо в форме штурвала, цифровая панель управления трансмиссией и большой сенсорный дисплей с развлекательными функциями.

Lexus LF-ZC

Источник: Carscoops

Фото: Lexus