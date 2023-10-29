В Таиланде можно прокатиться на «плавучем поезде»

Открыта регистрация на популярный туристический железнодорожный маршрут

Поезд доставляет пассажиров из Бангкока до плотины Пасак Джоласид в провинции Лопбури. Он работает только в течение сухого прохладного сезона, с ноября по январь.

«Плавучий поезд» получил свое название именно из-за этого ощущения плавания по поверхности воды, что и стало одной из его основных привлекательных черт.

Кроме того, путешествие на «плавучем поезде» предоставляет возможность посетить местные достопримечательности в провинции Лопбури. Туристы могут наслаждаться живописными пейзажами, исследовать исторические места и познакомиться с культурой этого региона.

Более того, недавно премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин объявил, что с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года безвизовый режим для граждан России будет увеличен с 30 до 90 дней.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash