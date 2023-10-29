В Таиланде можно прокатиться на «плавучем поезде»
Поезд доставляет пассажиров из Бангкока до плотины Пасак Джоласид в провинции Лопбури. Он работает только в течение сухого прохладного сезона, с ноября по январь.
«Плавучий поезд» получил свое название именно из-за этого ощущения плавания по поверхности воды, что и стало одной из его основных привлекательных черт.
Кроме того, путешествие на «плавучем поезде» предоставляет возможность посетить местные достопримечательности в провинции Лопбури. Туристы могут наслаждаться живописными пейзажами, исследовать исторические места и познакомиться с культурой этого региона.
Более того, недавно премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин объявил, что с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года безвизовый режим для граждан России будет увеличен с 30 до 90 дней.
Источник: РИА Новости
Фото: Unsplash
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