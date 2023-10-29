Названы месяцы, в которые выгоднее всего брать отпуск

Эксперты рекомендуют брать отпуск в июле, августе и октябре

По мнению директора по коммуникациям сервиса МТС Travel Сергея Становкина, самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году будут июль, август и октябрь. Это связано с тем, что в эти месяцы в России самое большое количество рабочих дней.

Согласно производственному календарю, в 2024 году в июле, августе и октябре будет по 22 рабочих дня. В январе и мае, напротив, будет всего по 17 рабочих дней. Это означает, что если работник возьмет отпуск в январе или мае, то он получит меньше отпускных, чем если бы взял отпуск в июле, августе или октябре.

Еще одним способом сэкономить на отпуске является бронирование отеля заранее. По оценкам МТС Travel, бронирование отеля за три месяца и более позволяет сэкономить на проживании до 30%.

При планировании отпуска также следует учитывать период школьных каникул. В это время спрос на путешествия традиционно выше, что приводит к росту цен на авиабилеты, проживание и другие услуги.

Кроме того, при планировании отпуска стоит помнить и о крупных деловых мероприятиях. Например, в Санкт-Петербурге, который круглый год входит в топ направлений для отдыха, ежегодно проходит Петербургский международный экономический форум. В 2024 году ПМЭФ запланирован на 5-8 июня, а значит – в эти даты спрос на отели там будет повышенный.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash