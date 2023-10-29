В этих странах ваши шансы получить травму самые высокие
По данным директора филиала «ЕВРОИНС Туристическое страхование» Юлии Алчеевой, в летнем сезоне 2023 лидирующее место по травмам и болезням занимает Таиланд с показателем в 5,2% страховых случаев. Из 100 туристов, 5 обращались за медицинской помощью.
Алчеева объясняет это объективными причинами. Во-первых, Таиланд расположен в тропическом климате, который может вызвать проблемы с акклиматизацией. Во-вторых, в Таиланде распространены экзотические заболевания, к которым организм россиян не имеет иммунитета. В-третьих, многие туристы в Таиланде используют рискованные средства передвижения, такие как мопеды и скутеры.
На втором месте по частоте страховых случаев стоят Объединенные Арабские Эмираты. Здесь этот показатель составил 3,4%. Алчеева отмечает, что в ОАЭ также распространены рискованные средства передвижения, такие как квадроциклы и багги. Кроме того, в жарком климате ОАЭ часто возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Существенно ниже частота страховых случаев в Европе. В странах Шенгенской зоны этот показатель составил 1,7%.
Источник: Ассоциация туроператоров
Фото: Unsplash
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