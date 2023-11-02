Покупаем нормальный аккумулятор на зиму – 5 дельных советов!

Эксперты «За рулем» рассказали, как купить АКБ, которая не подведет зимой

Эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин провели испытания самых дешевых АКБ для автомобиля типа Lada Granta. Результаты получились интересными совсем не такими однозначными, как можно предположить, если знать цену любой батареи из выборки (не более 5 тысяч рублей). Чтобы вам не пришлось, как нам, проводить кучу тестов, эксперты подготовили ряд универсальных советов.

Как выбрать АКБ, которая прослужит долго:

Качественная батарея – тяжелая! При выборе среди равных не стесняйтесь применять безмен: легкую АКБ – в сторону!

Не верьте «ограничениям сверху», если на батарее значится что-то вроде «масса не более 16 кг». Никакой заботы о вашем здоровье тут нет, а фактическая масса может оказаться около 13 кг. Смотрите пункт первый!

Никогда не покупайте батарею с заявленной емкостью меньше штатной. А вот лишние ампер-часы никогда не помешают;

Не забывайте, клеммы на «европейках» и «азиатках» различаются по форме и расположению. Внимательнее с полярностью: многие авто не позволяют разместить АКБ с неродным расположением клемм – длины штатных проводов может не хватить.

Хороший способ сэкономить: сдайте старую батарею продавцу – он купит ее у вас за 500–700 рублей.

Хотите больше конкретики? Тогда читайте свежий отчет о наших испытаниях недорогих АКБ!

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