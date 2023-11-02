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Цены на доставку машин в дилерские центры выросли в два раза

Автопроизводители просят помочь решить проблему роста цен на доставку машин

Цены на доставку автомобилей в дилерские центры России выросли вдвое, создав острую ситуацию на авторынке. В связи с этим производители автомобилей обратились в Минпромторг и Минтранс с просьбой помочь решить эту проблему. Источники РБК сообщают, что такие письма направили АВТОВАЗ и «Соллерс».

УАЗ даже ввел специальную надбавку к цене своей продукции — с первого ноября компания внедрила частичную компенсацию стоимости доставки машин до дилерских центров в размере 50 тысяч рублей с каждой.

Серьезный кризис, который связан с экспортом и перевозкой автомобилей, произведенных на местных заводах, возник на российском рынке середины текущего года.

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Факторами, способствующими этому кризису, стали сокращение числа грузовиков, доступных для перевозок, невозможность для иностранных перевозчиков работать в России, а также дефицит водителей и резко возросший объем параллельного импорта автомобилей.

Самые пострадавшие от этой ситуации автопроизводители уже обратились с просьбой о помощи к властям, однако, поскольку сегмент перевозок готовых автомобилей не подвергается госрегулированию, возможности властей оказать влияние на эту ситуацию ограничены.

И все же производители надеются на вмешательство правительства, чтобы решить проблему роста цен на доставку автомобилей, так как в конечном счете от этого пострадают покупатели машин.

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Источник: РИА Новости, РБК

Фото: ВКонтакте/Avtograd news

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За РулемАлексеева Елена
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