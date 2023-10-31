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Стало известно, когда АВТОВАЗ начнет выпуск автомобилей для чиновников

АВТОВАЗ запланировал начало производство Lada Aura на сентябрь 2024 года

Седаны бизнес-класса Lada Aura АВТОВАЗ планирует начать выпускать в сентябре 2024 года, сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами автопроизводителя Сергей Громак.

Пока эта модель не входит в список рекомендованных Минпромторгом для российских чиновников, но на АВТОВАЗе уверены, что именно этот автомобиль соответствует всем критериям и его тоже внесут в перечень. На предприятии рассчитывают, что удлиненная Lada Aura получит популярность у чиновников регионального уровня и заменит им Toyota Camry.

Lada Aura
Lada Aura
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Модель создана на базе Lada Vesta. У нее увеличенный на 25 см салон для пассажиров заднего ряда, в отделке будет использована натуральная кожа российского производства. Что касается технической части, то Lada Aura будет комплектоваться двигателем 1,8 л. мощностью 122 л. с. и автоматической коробкой передач.

Источник: Прайм

Фото: АВТОВАЗ

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