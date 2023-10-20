В 2024 году рекомендованный Минпромторгом список дополнит Lada Aura

На АВТОВАЗе заверили в максимальном соответствии Lada Aura критериям госзакупок

В список автомобилей, рекомендованных Минпромторгом для госзакупок чиновниками, вошла и марка Lada. В пресс-службе АВТОВАЗа сообщили, что эта модель в максимальной степени отвечает всем критериям госзакупок.

«Безусловно, все модели Lada, как наиболее локализованные в стране, участвуют в госзакупках. Гамма наших автомобилей максимально приспособлена к российским дорожным условиям и может быть использована как на пересеченной местности, так и в крупных городах», — подчеркнули в пресс-службе завода.

Lada Aura

Уже осенью 2024 года на заводе начнется выпуск модели Lada Aura — это представительский седан, который по своему функционалу наиболее полно будет соответствовать всем критериям государственных закупок.

В список рекомендованных автомобилей марки Lada вошли: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend. Седан Aura внесут в список после начала серийного производства. Кроме того Минпромтторг рекомендовал для чиновников бренд УАЗ: Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР; бренд Aurus (модели: Senat, Komendant), бренд «Москвич» (модели Москвич 3, Москвич 3е, Москвич 6), бренд Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky), бренд Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

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Источник: rg.ru