Только на машинах этих 6 марок будут ездить чиновники

Минпромторг: чиновникам подойдут Lada, Aurus, УАЗ, Москвич, Evolute и Haval

В приоритетном порядке для государственных и муниципальных служащих в служебных целях Минпромторг рекомендовал использовать автомобили шести брендов.

«На сегодняшний день Минпромторгом России рекомендована закупка следующих моделей легковых автомобилей: бренд Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), бренд УАЗ (модели: Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР), бренд Aurus (модели: Senat, Komendant), бренд Москвич (модели: 3, 3е, 6), бренд Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky), бренд Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9)», - говорится в сообщении ведомства.

По мере выхода на рынок новых моделей российского производства список будет обновляться.

Машины должны быть с российским VIN-номером и выпускаться в РФ в рамках специнвестконтрактов. Приоритетом для закупки должны быть высоколокализованные модели. Закупка автомобилей, уровень локализации которых ниже порогового значения для доступа к госзакупкам (в 2023 году – от 3,2 тыс. баллов), может быть осуществлена только по особому разрешению.

Это поможет увеличить спрос на российские автомобили и развивать местную автомобильную промышленность. Стабильная работа автопроизводителей способствует экономическому росту ряда регионов России и всей страны в целом, подчеркивают в Минпромторге.

Вопрос об использовании чиновниками отечественных автомобилей впервые поднял Президент России Владимир Путин.

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Источник: ТАСС

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»