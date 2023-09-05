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Путин: Чиновники должны (!) ездить на отечественных автомобилях

Президент поручил до 1 февраля принять меры по использованию чиновниками российских авто

Владимир Путин дал официальное поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных автомобилей. От разговоров перешли к делу: документ опубликован на официальном сайте Президента России.

«Правительству Российской Федерации совместно с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации при участии Управления делами Президента Российской Федерации принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей», – говорится в перечне поручений по итогам встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.

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Ответственными за выполнение этого поручения назначен глава Правительства Михаил Мишустин и власти регионов. Доложить о принятых мерах предложено до 1 февраля 2024 г.

Чиновников обязали ездить на отечественных авто

То, что все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях, Путин подтвердил на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности 3 августа. Чиновники эту идею восприняли без энтузиазма, и различные ведомства потихоньку стали запрашивать разрешения о продолжении закупок авто иностранного производства. Однако президент решительно пресек эти разговоры.

На фоне этого оживились отечественные производители: Aurus, АВТОВАЗ и «Москвич» заявили, что они смогут обеспечить необходимые объемы машин.

Источник: kremlin.ru

Фото: РИА «Новости»/kremlin.ru

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За РулемАлексеева Елена
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