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Иномарки чиновников хотят распродать с аукциона

В попытках пересадить госслужащих на отечественные автомобили появляются все новые и новые предложения.

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Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с призывом организовать аукционы по продаже иномарок чиновников. В своем обращении он предложил начать с автомобилей депутатов Государственной Думы и сенаторов Совета Федерации, передвигающихся на иномарках, «производителями которых являются компании из недружественных стран».

Средства от продажи машин с аукциона парламентарий предлагает направить на закупку автомобилей компаний, в которых доля зарубежного участия составила меньше 50%.

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«Предложения дельные, одно лучше другого. Но пока никто не пересел на нашемарки. Ни одна фракция не заявила, что отныне ее депутаты ездят только на российских автомобилях. И про 50% иностранного участия. У нас нет действующих автозаводов в совместной собственности. Все компании, которые выпускают сейчас автомобили, являются на 100% российскими (не считая Хавейла)», – прокомментировал инициативу депутата главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
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Источник: Прайм

Фото: Unsplash, Depositphotos

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За РулемПономарева Дарина
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